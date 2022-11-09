В МИД РФ заявили о готовности к переговорам "с учетом текущих реалий"

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на брифинг Захаровой.

Она заявила, что Россия открыта к переговорам с Украиной, и готова вести их, учитывая сложившиеся реалии. Она также подчеркнула, что государство-агрессор никогда не отказывалось от переговоров.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда не отказывались от них. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом складывающихся сейчас реалий", - сказала Захарова.

La Repubblica опубликовала материал, утверждающий, что победа над россиянами в Херсоне может начать реальные мирные переговоры с Москвой.

В ОП прокомментировали публикацию La Repubblica и заявили, что освобождение Херсона вряд ли станет прямым поводом к началу переговоров Украины с Россией.

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