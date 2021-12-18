В МИД РФ заявили, что "все гарантии ненападения на Украину дали в Будапештском меморандуме"

Об этом он заявил в интервью Интерфаксу.

Говоря о том, готова ли РФ дать какие-то гарантии в ответ на свои требования к НАТО, например, как гарантии ненападения на Украину, замминистра сказал: "Они требуют от нас некоторых мер на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, да и по форме таких требований".

Рябков подчеркнул, что требования "неуместны".

"Все соответствующие гарантии мы дали еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", – заявил Рябков.



Согласно Будапештскому меморандуму, Россия, США и Франция обязались гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

"Будапештский меморандум касается гарантий безопасности Украины как неядерного государства по содержанию ДНЯО. (Договор о нераспространении ядерного оружия). И с этой точки зрения все гарантии обеспечены и соблюдены", - сказал чиновник.

В начале 2014 года Россия оккупировала Крым и начала войну на территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.

РФ передала США требования по гарантиям безопасности.

В МИД РФ заявили, что "крайне разочарованы" сигналами США и НАТО в ответ на предложения по "гарантиям безопасности".

В МИД Украины заявили, что обратили внимание на предложения России о "гарантиях безопасности" от США и НАТО.