В МИД РФ заявили, что "все гарантии ненападения на Украину дали в Будапештском меморандуме"
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает, что нет смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину
Об этом он заявил в интервью Интерфаксу.
Говоря о том, готова ли РФ дать какие-то гарантии в ответ на свои требования к НАТО, например, как гарантии ненападения на Украину, замминистра сказал: "Они требуют от нас некоторых мер на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, да и по форме таких требований".
Рябков подчеркнул, что требования "неуместны".
"Все соответствующие гарантии мы дали еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", – заявил Рябков.
Согласно Будапештскому меморандуму, Россия, США и Франция обязались гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.
"Будапештский меморандум касается гарантий безопасности Украины как неядерного государства по содержанию ДНЯО. (Договор о нераспространении ядерного оружия). И с этой точки зрения все гарантии обеспечены и соблюдены", - сказал чиновник.
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