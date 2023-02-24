Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В ведомстве Лаврова обратились в США, страны НАТО и в Украину.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая будет, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Ковбасна в Приднестровье", - пригрозили в МИД РФ.

Там подчеркнули, что "любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться... как нападение на Российскую Федерацию".

23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.

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