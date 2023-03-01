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Обновлено

В МИД РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации с радиоактивными материалами в Приднестровье, правительство Молдовы опровергло

1 мартa, 2023 среда
12:00
война с Россией

В МИД России заявили, что в порты Одессы были "завезены" радиоактивные материалы, чтобы Украина могла провести провокации в непризнанном Приднестровье. В правительстве Молдовы это заявление опровергли

Такое заявление обнародовала заместитель министра иностранных дел Мария Захарова.

В МИД заявили, что 16 февраля в порт Черноморска в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были "доставлены контейнеры с радиоактивными веществами" с англоязычной маркировкой.

По словам Захаровой, 19 февраля в Одессу "привезли" радиоактивное вещество "Калифорний-252", используемое для проверки на целостность ядерных реакторов АЭС. Она заявила, что во время этого "завоза" была "отключена система радиоактивного мониторинга". Захарова утверждает, что "вещества" Украине "поставляет" одна из американских компаний.

"Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности", - говорится в заявлении МИД.

Россия также обвинила Украину в использовании "зерновых коридоров" для поставки опасных веществ и заявила, что Украина готовит эскалацию конфликта.

В свою очередь правительство Молдовы отрицало это заявление Захаровой.

"Государства отслеживают ситуацию и не подтверждают распространяемую российской стороной информацию", - говорится в сообщении.

  • Российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.
  • В тот же день минобороны России вторично распространило сообщение о том, что Украина готовится к вторжению в Приднестровье.
Россия
Преднестровье
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