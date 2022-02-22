В МИД РФ заявили, что у России нет планов разрывать дипломатические отношения с Украиной

Об этом сообщает российский "Интерфакс".



"Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор", – сказал Руденко журналистам.



По его словам, "это будет решение Киева".

Напомним, 17 февраля Зеленский заявил , что украинская сторона не раз предлагала России организовать встречу президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но РФ постоянно исключает эти предложения.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса.

22 февраля Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина будет работать над вопросом разрыва дипломатических отношений с РФ.