В МИД РФ заявили, что столкновение с Западом "вполне реально", но оно не в интересах России
Столкновение с коллективным Западом в нынешней ситуации вполне реально, но прямой конфликт с США и НАТО не в интересах России
Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает Интерфакс.
"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события в Украине (...) наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - сказал он во время брифинга.
Однако он подчеркнул, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах РФ.
"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения или когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев.
- 2 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как живой щит и лязгает ядерным оружием.
- В ответ на это посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине.
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