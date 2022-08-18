Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает Интерфакс.

"Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события в Украине (...) наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально", - сказал он во время брифинга.

Однако он подчеркнул, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах РФ.

"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового поражения или когда само существование государства поставлено под угрозу", - сказал Нечаев.

2 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как живой щит и лязгает ядерным оружием.

В ответ на это посольство РФ в США предупредило о риске военного столкновения двух ядерных государств из-за помощи Вашингтона Украине.

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