В МИД РФ заявили, что переговоры с США по Украине сейчас невозможны из-за "радикально противоположных позиций"
У России и США "радикально противоположные позиции" по Украине, а потому переговоров с Вашингтоном на эту тему не может быть
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"По Украине с ними просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции", — пояснил он.
- Напомним, вчера, 17 ноября, бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони сообщил, что хочет склонить российского президента Владимира Путина пойти на переговоры и заключить мир с Украиной. Он готов это сделать к Рождеству.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными. На что Песков ответил, что это невозможно.
- Также спикер Кремля фактически признал причастность России к терроризму, заявив, что обстрелы критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа от переговоров с РФ".
- В том, что Российская Федерация еще не готова к миру в Украине, уверен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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