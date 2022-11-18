Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"По Украине с ними просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции", — пояснил он.

Напомним, вчера, 17 ноября, бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони сообщил, что хочет склонить российского президента Владимира Путина пойти на переговоры и заключить мир с Украиной. Он готов это сделать к Рождеству.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании российского лидера Владимира Путина вести переговоры, и предложил сделать их публичными. На что Песков ответил, что это невозможно.

Также спикер Кремля фактически признал причастность России к терроризму, заявив, что обстрелы критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа от переговоров с РФ".

В том, что Российская Федерация еще не готова к миру в Украине, уверен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb