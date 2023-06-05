В МИД РФ заявили, что не видят перспектив продления "зернового соглашения"

Об этом журналистам сказал замминистра внешних дел РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

"Мы их (перспектив, - ред.) не видим, но мы продолжаем, конечно, консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетов договоренностей, которые, как вы знаете, были подписаны в июле прошлого года", - сказал он.

Дипломат напомнил, что Россия требует возобновить транзит своего аммиака.

"Мы несколько раз говорили, что аммиак включен в договоренности, подписанные в Стамбуле", - сказал Вершинин.

Также он отметил, что общий координационный центр в Стамбуле возобновил инспекцию судов в рамках "зернового соглашения".

"Насколько нам известно, совместный координационный центр в Стамбуле работает над тем, чтобы преодолеть все проблемы, возникающие на основе процедурных правил, которые были единогласно одобрены в прошлом году", - сказал дипломат.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2,418 тыс. км, из них более тысячи квадратных километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.