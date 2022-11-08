Об этом сообщают российские СМИ.

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко для возобновления переговоров необходима только "добрая воля Киева".

"Украина приняла закон, запрещающий ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина изъявила добрую волю", - сказал Руденко, очевидно имевший в виду одобренное президентом Украины Владимиром Зеленским решение СНБО о запрете на переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным, пока он будет у власти.

30 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".

В МИД Украины ответили, что единственным реалистичным основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины.

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