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В МИД РФ заявили, что Лукашенко не получит контроль над ядерным оружием в Беларуси

21 июля, 2023 пятница
21:45
Мир

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Беларусь не будет контролировать тактическое ядерное оружие, которое Россия разместит на его территории.

Об этом сообщает РИА Новости .

"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому-либо в рамках проводимых сейчас мероприятий не происходит", - сказал Рябков.

Он рассказал, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет в соответствии с ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным графиком.

"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента Российской Федерации. Мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к ранее объявляемому в этой области нет", - отметил Рябков.

Что известно о ядерной угрозе со стороны РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал , что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ.

16 июня Путин сообщил , что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

30 июня стало известно, что Польша обратилась к НАТО с просьбой принять участие в программе Nuclear Sharing.

Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ядерное оружие
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