Об этом сообщает РИА Новости .

"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому-либо в рамках проводимых сейчас мероприятий не происходит", - сказал Рябков.

Он рассказал, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет в соответствии с ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным графиком.

"График работ, связанный с решением этого вопроса, был обнародован в заявлениях президента Российской Федерации. Мы исходим из того, что он остается в силе. Никаких изменений или дополнений к ранее объявляемому в этой области нет", - отметил Рябков.

Что известно о ядерной угрозе со стороны РФ