В МИД РФ заявили, что Киев готовится к силовому разрешению конфликта на Донбассе
Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины якобы готовятся к силовому разрешению ситуации на востоке страны, поскольку увеличили свой оборонный бюджет на 20%
Об этом Мария Захарова сказала на брифинге МИДа России в пятницу, 24 декабря.
По ее словам, Киев, похоже, "готовится к силовому разрешению конфликта в Донбассе", поскольку увеличил оборонный бюджет на 20%.
"Вместо того, чтобы положить конец продолжающейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению "проблемы Донбасса", как они ее называют", - заявила Захарова.
Она объяснила свое предположение тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны на следующий год почти до $12 млрд.
"Это $12 млрд на войну со своими гражданами, теми же, о которых так часто говорят и думают только тогда, когда подписывают военные бюджеты. На 20% увеличился военный бюджет Украины. Какой мир?" – сказала представительница МИД России.
Она добавила, что страны НАТО полностью поддерживают Киев в "крестовом походе против населения", а находящиеся на территории Украины иностранные военные занимаются "прямым подстрекательством".
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