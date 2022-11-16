Текст заявления обнародовали пропагандистские СМИ.

В сообщении говорится, что Россия предоставила "исчерпывающие доказательства непричастности к падению ракет на территории Польши", и что все публикуемое иностранными СМИ - неправда.

РФ обвинила страны НАТО в возмутительной реакции и заявила, что это часть "антироссийской кампании" Запада. Кроме того, Россия обвинила Украину в "консолидации конфликта", заявив, что Киев использует любую возможность обвинить Россию, чтобы "не лишиться поддержки Запада". Кроме того, государство-террорист отметило, что все доказательства пока указывают на вину Украины.

"При этом привлекает особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину", - пишет МИД РФ.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.

Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb