В МИД РФ угрожают уничтожить американскую гражданскую инфраструктуру в космосе
Гражданская инфраструктура в космосе, используемая США и их союзниками в Украине, может оказаться под российским ударом
Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 16 февраля на круглом столе в совете федерации по милитаризации космоса, передают росСМИ.
"На профильных международных площадках также отдельно обращаем внимание на крайне опасную тенденцию, которая выходит за рамки обычного использования космических технологий, четко проявившаяся в ходе событий в Украине, в военных целях", - отметил он.
"Указываем, что подобная деятельность по сути является опосредованным участием в вооруженных конфликтах", - добавил россиянин.
Он подчеркнул, что эта инфраструктура может стать "легитимной целью для ответного удара".
Очевидно, речь идет о "Старлинках". Ранее Украина договорилась с американской компанией Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.
- 9 февраля стало известно, что SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами.
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