В МИД РФ угрожают уничтожить американскую гражданскую инфраструктуру в космосе

Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю за вооружениями МИД РФ Константин Воронцов 16 февраля на круглом столе в совете федерации по милитаризации космоса, передают росСМИ.

"На профильных международных площадках также отдельно обращаем внимание на крайне опасную тенденцию, которая выходит за рамки обычного использования космических технологий, четко проявившаяся в ходе событий в Украине, в военных целях", - отметил он.

"Указываем, что подобная деятельность по сути является опосредованным участием в вооруженных конфликтах", - добавил россиянин.

Он подчеркнул, что эта инфраструктура может стать "легитимной целью для ответного удара".

Очевидно, речь идет о "Старлинках". Ранее Украина договорилась с американской компанией Space Exploration Technologies Corp. о поставках более 10 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink.