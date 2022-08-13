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В МИД РФ угрожают расширить "географические задачи" войны в случае поставки Украине дальнобойного оружия

13 августа, 2022 суббота
12:55
война с Россией

Россия предупредила, что расширит "географические задачи войны", если Украина получит оружие большой дальности

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко очертил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными системами приведет к тому, что географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находилось вооружение, представляющее прямую угрозу нашей стране, "ДНР", "ЛНР" и "освобожденным" районам", - сказал Дарчиев.

  • 20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.

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