Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко очертил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными системами приведет к тому, что географические задачи "спецоперации" будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находилось вооружение, представляющее прямую угрозу нашей стране, "ДНР", "ЛНР" и "освобожденным" районам", - сказал Дарчиев.

20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.

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