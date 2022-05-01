В МИД РФ "раскрыли истинную цель" визита Анджелины Джоли во Львов

Об этом Захарова написала в telegram.

По ее словам, визит Джоли во Львов был призван отвлечь внимание мировой печати от эвакуации гражданских из Азовстали в Мариуполе.

"Что делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на мгновение усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего мира - Анджелине Джоли. Это так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел в Украине". Она ведь посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей причастности к ее львовским каникулам, она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих... Никому из них, правда, легче от этого не стало.Но это никому не интересно. Главная цель досьтигнута - внимание мировой печати отвлечено от Азовстали", - написала Захарова.

Она добавила, что такие попытки "перебить повестку" наивны и примитивны, а американские звезды умеют пиариться.

"Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм. Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды умеют только пиариться", - утверждает спикер МИД России.

Анджелина Джоли 30 апреля побывала во Львове, где посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских военных по вокзалу в Краматорске и школу-интернат, где пообщалась и сфотографировалась с воспитанниками. Также актриса пообщалась с волонтерами на Главном железнодорожном вокзале Львова и встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.

1 мая стало известно, что Джоли посетила Украину по собственной инициативе.

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