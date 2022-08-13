В МИД РФ пригрозили США последствиями признания России спонсором терроризма
Министерство иностранных дел РФ пригрозило США полным расторжением отношений, в случае признания России государством-спонсором терроризма
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева, Москва предупредила Вашингтон, что признание РФ государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву отношений между странами.
"В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в конгрессе законодательную инициативу объявить Россию страной-спонсором терроризма. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних отношений вплоть до снижения их уровня и даже разрыва". – сказал Дарчиев.
Сейчас в список США государств-спонсоров терроризма входят Сирия, Иран, КНДР и Куба.
-
28 июля Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное