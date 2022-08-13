Об этом сообщают российские СМИ.

По словам директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева, Москва предупредила Вашингтон, что признание РФ государством-спонсором терроризма может привести к полному разрыву отношений между странами.

"В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в конгрессе законодательную инициативу объявить Россию страной-спонсором терроризма. Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних отношений вплоть до снижения их уровня и даже разрыва". – сказал Дарчиев.

Сейчас в список США государств-спонсоров терроризма входят Сирия, Иран, КНДР и Куба.

28 июля Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма.

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