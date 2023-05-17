Об этом он рассказал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

По его словам, Запад поставкой Украине новых видов вооружения постоянно повышает ставки и якобы стремится к продолжению войны.

"Они хотят продолжения этого конфликта. Они хотят постоянно повышать ставки. Нагнетать то, что сейчас называют эскалацией. Дальнобойное оружие, переданное сейчас англичанами, и самолеты, которые уже передают некоторые бывшие советские страны и обещают современные американские", - сказал Лавров.

Он предупредил, что такие шаги получат ответную реакцию.

"Наверное, они не наивные люди. По крайней мере, их военные должны политикам объяснить, что на каком-то этапе действие встречает противодействие. Если вы поднимаете планку и наращиваете уровень противостояния, то вы, наверное, должны ожидать ответную реакцию – хотя бы по законам физики, по законам военного времени", – отметил Лавров.