Об этом Захарова написала в telegram.

Таким образом, она отреагировала на поручение Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить вопрос о переименовании России в Московию, после того как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов. Также представитель МИД РФ назвала президента Украины "бункерным".

"Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. "Бункерный" каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство о попытке создания из Украины "анти-России", - написала Захарова.

23 ноября 2022 года на сайте главы государства опубликовали петицию по официальному переименованию России в Московию, в частности, предложили заменить термины "российский" и "Российская Федерация" на "московский" и "Московская Федерация". Позже обращение собрало 25 тыс. голосов, необходимых для его рассмотрения президентом.

"Поставленный в петиции вопрос нуждается в тщательной проработке как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к Премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информирование меня и автора петиции о результатах", - отметил в ответе Владимир Зеленский.