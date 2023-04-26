В МИД РФ отреагировали на разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине.

"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", - сказала Захарова.

Она добавила, что Украина в то же время демонстрирует "непринятие любых здоровых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование" в Украине.

"Призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты в Киеве", - подытожила Захарова.