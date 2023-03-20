В МИД РФ обнародовали ряд условий для продления "зернового соглашения" в будущем
Россияне утверждают, что продление "зернового соглашения" возможно только на 60 дней. Для его продления в будущем должны быть выполнены некоторые условия
Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД РФ.
"В связи с отсутствием сдвигов в реализации Меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - заявили россияне.
У Лаврова добавили, что договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев "в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений в отношении задействованных портов, номенклатуры грузов и согласованного порядка инспекций".
Для дальнейшего продления соглашения в МИД РФ требуют:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT;
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты;
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";
- разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.
Без прогресса по выполнению этих требований россияне угрожают выйти из договоренностей.
- 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней.
- В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
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