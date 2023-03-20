Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД РФ.

"В связи с отсутствием сдвигов в реализации Меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - заявили россияне.

У Лаврова добавили, что договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев "в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений в отношении задействованных портов, номенклатуры грузов и согласованного порядка инспекций".

Для дальнейшего продления соглашения в МИД РФ требуют:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT;

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты;

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Без прогресса по выполнению этих требований россияне угрожают выйти из договоренностей.