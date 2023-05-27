В МИД РФ назвали условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО и государственный статус русского языка
МИД России назвал условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО, признание "территориальных реалий" и предоставление русскому языку статуса государственного
Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщают российские СМИ.
"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации "права народов на самоопределение", - сказал Галузин.
Также он назвал важным элементом урегулирования "защиту прав русскоязычных граждан и нацменьшинств".
"На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения в Украине основных прав человека, в частности, права на свободу вероисповедания", - рассказал Галузин.
- 24 мая спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что говорить о мирном урегулировании в Украине преждевременно , а РФ будет продолжать войну, пока не достигнет своей цели.
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