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В МИД РФ назвали условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО и государственный статус русского языка

27 мая, 2023 суббота
06:20
Война с Россией МИД РФ

МИД России назвал условиями прекращения войны отказ Украины от вступления в ЕС и НАТО, признание "территориальных реалий" и предоставление русскому языку статуса государственного

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, сообщают российские СМИ.

"Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации "права народов на самоопределение", - сказал Галузин.

Также он назвал важным элементом урегулирования "защиту прав русскоязычных граждан и нацменьшинств".

"На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения в Украине основных прав человека, в частности, права на свободу вероисповедания", - рассказал Галузин.

ЕС
Вступление в ЕС
оккупированные территории
НАТО
Вступление в НАТО
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