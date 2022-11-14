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В МИД РФ назвали неприемлемым условие о выводе войск с территории Украины для начала переговоров

14 ноября, 2022 понедельник
11:54
война с Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко заявил, что вывод войск России с территории Украины является неприемлемым условием для начала переговоров

Об этом сообщают российские СМИ.

При этом он в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам. Заместитель отметил, что переговоры должны учитывать текущую ситуацию "на земле", поэтому о выводе войск речь не идет.

"Нет, такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, конечно, должны учитывать ситуацию на земле", - сказал Глушко.

  • В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины и начать переговоры после освобождения Донецка или Луганска.

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