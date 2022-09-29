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В МИД РФ назвали "инсценированием, как в Буче" эксгумацию тел убитых оккупантами в Изюме

29 сентября, 2022 четверг
16:31
Общество

В министерстве внешних дел России заявили, что сотни убитых оккупантами жителей в Изюме Харьковской области – это инсценировка "вроде Бучи"

Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Относительно Изюма: я хотела бы отметить, что после перегруппировки союзных сил в Харьковской области режим Зеленского всячески пытается повторить в этом городе сценарий Бучи. Тот самый, который они пытались написать сами... Теперь научились – по голливудским сценариям. Чтобы избежать проколов, которые были в Буче придуманы киевским режимом, проводится эксгумация останков. Но не получается создать даже то, что придумали в Буче", - заявила она.

Захарова назвала "инсценированием" эксгумацию более 450 убитых россиянами, а также наличие застенков, где оккупанты издевались над мирными жителями захваченных населенных пунктов.

По ее словам, ранее Россия якобы "пачками" посылала западным государствам "фотографии реальных захоронений, были добавлены видеофакты, свидетельства, описания", но реакции якобы не последовало никакой.

  • 16 сентября стало известно, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков , которые россияне обустроили для гражданских.
  • 17 сентября в освобожденной Казачьей Лопани обнаружили комнату пыток оккупантов.
  • По состоянию на 19 сентября на освобожденных территориях Харьковщины зарегистрировали 292 военных преступления, совершенных российскими войсками, большинство из которых - нарушение законов и обычаев войны.
  • 20 сентября в Казачьей Лопани нашли еще два российских застенка.
  • 22 сентября в Макарово Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого застрелил россиянин во время оккупации села.
  • 26 сентября СБУ обнаружила очередной застенок в недавно деоккупированном селе Липцы Харьковской области.

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война с Россией
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Изюм
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