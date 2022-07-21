Об этом он взвыл в собственном твиттере.

"В то время как наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, Россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине. Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении". территории Украины", – написал он.

Ранее Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и оборон подчеркнул , что российская пропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте Украиной западной техники. Также с этой целью возможны провокации на территории Европы с использованием оружия, переданного Украине.

В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эммануэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ .

21 июля министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил , что Франция предоставит €85 млн для пополнения запасов САУ Caesar, переданных Украине.

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