В МИД рассказали, зачем России фейки о хищении западного оружия в Украине
Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что РФ стремится сорвать поставки оружия в Украину, поэтому распространяет соответствующие фейки
Об этом он взвыл в собственном твиттере.
"В то время как наши партнеры обещают увеличить военную помощь, а российские войска несут больше потерь, Россия распространяет фейковые новости о нецелевом использовании оружия, предоставленного Украине. Не вводите себя в заблуждение. Они делают это, чтобы сорвать поставки оружия, которое играет решающую роль в освобождении". территории Украины", – написал он.
Ранее Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и оборон подчеркнул , что российская пропаганда пытается дискредитировать руководство Украины, распространяя фейки о сбыте Украиной западной техники. Также с этой целью возможны провокации на территории Европы с использованием оружия, переданного Украине.
- В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эммануэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ .
- 21 июля министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил , что Франция предоставит €85 млн для пополнения запасов САУ Caesar, переданных Украине.
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