Об этом Василий Зварыч написал в Facebook.

Чиновник вспомнил интервью спикера МИД Польши Лукаша Ясины портала Onet , где тот сказал, что со стороны президента Украины "не хватает понимания" важности темы Волыни для поляков.

"Никогда не будет удачного времени, чтобы говорить об этом. Это надо наконец сказать себе, потому что до сих пор раздаются призывы, что ради польско-украинских отношений стоит меньше говорить о Волыни. Украинское государство этого не сделало (не извинилось, - ред.), но президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности за всю Украину", – сказал Ясина.

В ответ посол Украины в Польше заявил, что украинцы помнят историю, готовые к диалогу и взаимному пониманию, впрочем, он считает неприемлемыми любые попытки навязать Владимиру Зеленскому или Украине то, что нужно делать.

"Известная формула подлинного примирения в украинско-польских отношениях, которую взяли за основу иерархи наших Церквей, понимая течение истории, всю нравственно-христианскую сущность наших взаимоотношений, звучит так: "прощаем и просим прощения", - подчеркнул Зварыч.

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Справка .

Конфликт обострился во время Второй мировой, когда в ноябре 1942 - феврале 1943 нацисты выселили поляков из ряда сел, заселив на их места украинцев. Отряды Армии Краевой расценили это как "сотрудничество украинцев с немцами против поляков" и в марте 1943 года начали акции мести, которые превратились в массовые убийства.