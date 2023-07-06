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В МИД Польши заявили, что возможный теракт на ЗАЭС коснется стран НАТО и потребует "адекватной реакции"

6 июля, 2023 четверг
10:43
Мир

Возможный подрыв россиянами временно оккупированной Запорожской атомной электростанции коснется территории НАТО и потребует "адекватной реакции"

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

По его словам, в случае теракта Польша отреагирует соответствующим образом.

"Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно", - сказал Збигнев Рау.

Дипломат отметил, что такие действия россиян "создадут совершенно новую ситуацию на местах в Украине, но это также коснется значительной части территории НАТО".

"Поэтому это потребует адекватной реакции. И не ждите, что я вам расскажу, какой конкретно она будет", - сказал министр иностранных дел Польши.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на крышах 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, подобные взрывным.

По состоянию на 5 июля руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается.

Новости
Украина
Польша
НАТО
Запорожская АЕС
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