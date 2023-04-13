В МИД Польши заявили, что слова Макрона о Европе и США свидетельствуют о неправильной оценке действительности
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона свидетельствуют о неправильной оценке действительности. Европа ни при каких обстоятельствах не должна противостоять США
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PAP .
Напомним, Макрон после визита в Китай сказал , что Европа должна уменьшить свою зависимость от США и не дать втянуть себя в конфронтацию между Китаем и США через Тайвань.
"Трудно сказать, откуда последние слова Макрона о Европе и США, поскольку они показывают неправильную оценку действительности. Это правда, что Европа должна быть в состоянии защитить себя, она должна быть как можно сильнее и иметь такие амбиции, но она никоим образом не должна выступать против США или даже стремиться к какому-то вынужденному нейтралитету", - прокомментировал заявление Макрона Яблонский.
Он подчеркнул, что США были союзниками Европы на протяжении десятилетий.
"Они поддерживали Европу на протяжении всего ХХ века, гарантируя стабильность и мир на нашем континенте, по крайней мере, на значительной части нашего континента", – сказал дипломат.
Он добавил, что трансатлантические отношения, в частности внутри НАТО, "являются основой, без которой трудно представить функционирование безопасной международной системы".
- Политики Германии и Чехии подвергли критике слова Макрона относительно зависимости Европы от США.
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