Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PAP .

Напомним, Макрон после визита в Китай сказал , что Европа должна уменьшить свою зависимость от США и не дать втянуть себя в конфронтацию между Китаем и США через Тайвань.

"Трудно сказать, откуда последние слова Макрона о Европе и США, поскольку они показывают неправильную оценку действительности. Это правда, что Европа должна быть в состоянии защитить себя, она должна быть как можно сильнее и иметь такие амбиции, но она никоим образом не должна выступать против США или даже стремиться к какому-то вынужденному нейтралитету", - прокомментировал заявление Макрона Яблонский.

Он подчеркнул, что США были союзниками Европы на протяжении десятилетий.

"Они поддерживали Европу на протяжении всего ХХ века, гарантируя стабильность и мир на нашем континенте, по крайней мере, на значительной части нашего континента", – сказал дипломат.

Он добавил, что трансатлантические отношения, в частности внутри НАТО, "являются основой, без которой трудно представить функционирование безопасной международной системы".