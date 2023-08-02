Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В МИД Польши заявили, что отношения с Украиной сейчас "являются не самыми лучшими"

В МИД Польши заявили, что отношения с Украиной сейчас "являются не самыми лучшими"

2 августа, 2023 среда
12:45
Мир

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что отношения его страны с Украиной в последнее время не являются самыми лучшими из-за высказываний представителей украинской власти

Об этом он сказал в эфире RMF FM.

В программе затронули тему польско-украинских отношений. Ведущий напомнил, что заместителя посла Украины в Польше пригласили в МИД "в связи с заявлениями представителей украинской власти". На это Яблонский ответил, что существует немало вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию".

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время является не самыми лучшим. Никто этого не скрывает", – сказал Яблонский.

По его мнению, это связано с тем, что в Украине "появились какие-то эмоции". В Польше это понимают, ведь государство подвергается нападению России, однако, как говорит Яблонский, "Украина тоже не должна атаковать своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил замглавы МИД Польши.

Отношения Польши и Украины

В мае заместитель министра иностранных дел Польши призвал не искать проблемы в отношениях с Украиной, потому что это выгодно только России.

16 июня Сейм Республики Польша принял резолюцию в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс. Тогда же президент Польши Анджей Дуда высказался , что было бы лучше всего, если бы НАТО на саммите в Вильнюсе формально пригласил Украину к членству в Альянсе.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил , что видит послевоенные отношения Варшавы и Киева, диалогом двух стран, являющихся членами ЕС и НАТО.

Впоследствии стало известно , что в июле 2023 года Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по оказанию почестей жертвам Волынской трагедии, которая состоялась 80 лет назад.

Во вторник, 1 августа, Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе польского посла Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Польши о якобы неблагодарности украинцев за помощь.

Он отметил, что во время встречи министру Канцелярии президента Польши Марцину Пшидачу было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь, оказываемую Польшей, неприемлемы. Также они, по его словам, не соответствуют действительности.

Польша в ответ вызвала в МИД посла Украины Василия Зварыча. А Премьер Польши Матеуш Моравецкийзаявил , что Украина допустила ошибку, когда вызвала посла страны в МИД. Он пообещал "защищать доброе имя Польши, ее безопасность".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский призвал не дать испортить отношения между украинским и польским народами. Он констатировал, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

Польский политолог Якуб Корейба заявил , что для Польши важным вопросом безопасности является сохранение политической стабильности и территориальной целостности Украины.

Украина
Польша
политика
Читайте также:
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
1 августа, 2023 вторник
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
шенгенська віза шенген
1 августа, 2023 вторник
Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС
F-35
1 августа, 2023 вторник
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
2 августа
13:13
Президент Чехии разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ
12:59
Андрей Ермак
Ермак назвал три уровня стратегии Украины по реализации Формулы мира и цели встречи в Саудовской Аравии
12:59
Трамп выдвинули федеральное обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года
12:50
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 18-24 июля: на фронте идет размен контрнаступлениями. У ВСУ есть успехи и потери
12:45
ВМС Украины об ударе по кораблям Черноморского флота РФ: не имеем никакого отношения, не вооружены такими дронами
12:38
Сенаторы США предложили законопроект в поддержку энергетической инфраструктуры Украины и ЕС
12:24
Укренэрго
Укрэнерго заявило о снижении мощности атомной генерации: один из энергоблоков АЭС вывели в плановый ремонт
12:24
Вышел украинский трейлер документального фильма "20 дней в Мариуполе"
12:20
СБУ задержала двух харьковчан, подозреваемых в корректировке вражеских ударов по городу
12:06
Во время атаки РФ на Сумщину 29 июля удалось спасти большую часть уникальных гравюр, посвященных Голодомору
12:03
OPINION
Имитация смысла: Что такое Женщина С Мечем?
12:03
Россияне привозят студентов из РФ на оккупированные территории Украины для пропагандистских мер, - ЦНС
11:55
Bandura App, где можно сыграть на украинских инструментах, установили более 220 тыс. пользователей
11:53
К разработке привлекались украинцы: ракета-носитель Antares успешно стартовала в 17-й раз
11:41
Приложение "Дия"
В Дии вернули и усовершенствовали услугу смены места жительства
11:33
Обзор
Дунайские порты оказались под российской угрозой, а плана учений украинских пилотов на F-16 до сих пор нет. Акценты мировых СМИ 2 августа
11:32
Российские войска в Черном море держат ракетоноситель с 4 "калибрами"
11:26
В Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в админздании: он получил ранение
11:20
Вадим Рабинович
Суд заочно арестовал экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича
11:09
В Пентагоне отреагировали на пересечение вертолетов Беларуси польского воздушного пространства
11:01
Цена на нефть Brent поднялась до $85,6 за баррель
10:53
В Индии на производстве сиропа от кашля, связывающего со смертями детей в Камеруне, нашли нарушение
10:46
Ученые обнаружили, что необычные Т-клетки в крови могут избавить пациентов на поздней стадии рака от опухолей
10:40
В Кишиневе Mercedes врезался в ворота посольства России
10:35
Российские террористы за сутки атаковали 11 областей Украины: 2 погибших, 13 раненых. Ситуация в регионах
10:24
Убедительные теххарактеристики и новый масштаб производства: ВСУ получили в эксплуатацию 10-ю модель FPV-дрона
10:17
В Одесской области задержали военного бухгалтера, которого подозревают в завладении более 10 млн грн из зарплат морпехов
10:14
Эксклюзив
Сергей Згурец
Армию Беларуси и вагнеровцев могут использовать для провокаций, - Згурец
10:08
"Яд в каждой затяжке": Канада станет первой страной, которая будет печатать предупреждение о вреде курения на каждой сигарете
10:06
В Мариуполе оккупанты массово отравились после празднования Дня ВМФ, есть погибшие, - Андрющенко
10:04
медуза
Ученые обнаружили хорошо сохранившуюся медузу в камне, которому 500 млн лет
10:01
OPINION
Вадим Денисенко
Что общего между Нигером и белорусскими вертолетами над Польшей?
10:00
Интервью
"Росатом" является частью российской военной машины. Он не может быть исключением для санкций", - Роман Ницович
09:47
В Красноярском крае РФ разбился частный гидросамолет: погибли два человека
09:47
Россия формирует новые военные соединения для усиления наземных сил, – разведка Британии
09:32
ЮАР пытается убедить Россию вернуться к "зерновому соглашению"
09:28
Российские террористы атаковали дома и банк в Херсоне, двое раненых
09:24
Италия эвакуировала из Нигера 87 человек после госпереворота
09:17
Китай тайфун
В результате тайфуна Ханун в Японии погиб человек, 11 пострадали
09:11
Мир должен реагировать, когда мишенью являются гражданские порты - это угроза всем, - Зеленский о ночной атаке России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV