Об этом он сказал в эфире RMF FM.

В программе затронули тему польско-украинских отношений. Ведущий напомнил, что заместителя посла Украины в Польше пригласили в МИД "в связи с заявлениями представителей украинской власти". На это Яблонский ответил, что существует немало вопросов, по которым Польша и Украина "не пришли к согласию".

"Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время является не самыми лучшим. Никто этого не скрывает", – сказал Яблонский.

По его мнению, это связано с тем, что в Украине "появились какие-то эмоции". В Польше это понимают, ведь государство подвергается нападению России, однако, как говорит Яблонский, "Украина тоже не должна атаковать своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил замглавы МИД Польши.

Отношения Польши и Украины

В мае заместитель министра иностранных дел Польши призвал не искать проблемы в отношениях с Украиной, потому что это выгодно только России.

16 июня Сейм Республики Польша принял резолюцию в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс. Тогда же президент Польши Анджей Дуда высказался , что было бы лучше всего, если бы НАТО на саммите в Вильнюсе формально пригласил Украину к членству в Альянсе.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил , что видит послевоенные отношения Варшавы и Киева, диалогом двух стран, являющихся членами ЕС и НАТО.

Впоследствии стало известно , что в июле 2023 года Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по оказанию почестей жертвам Волынской трагедии, которая состоялась 80 лет назад.

Во вторник, 1 августа, Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе польского посла Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Польши о якобы неблагодарности украинцев за помощь.

Он отметил, что во время встречи министру Канцелярии президента Польши Марцину Пшидачу было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь, оказываемую Польшей, неприемлемы. Также они, по его словам, не соответствуют действительности.

Польша в ответ вызвала в МИД посла Украины Василия Зварыча. А Премьер Польши Матеуш Моравецкийзаявил , что Украина допустила ошибку, когда вызвала посла страны в МИД. Он пообещал "защищать доброе имя Польши, ее безопасность".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский призвал не дать испортить отношения между украинским и польским народами. Он констатировал, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

Польский политолог Якуб Корейба заявил , что для Польши важным вопросом безопасности является сохранение политической стабильности и территориальной целостности Украины.