В МИД Польши заявили, что международное право позволяет исключить Россию из ООН
Запрос Украины на исключение России из Организации Объединенных Наций закономерен, поскольку международное право позволяет исключать страны из организации
Об этом в эфире Польского радио сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.
"Следует вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления. И это уже будет определенный успех, тем более что есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что Россия является агрессором. Тех, кто в этом не уверен, надо убедить, и такая дискуссия может помочь", — отметил представитель польского МИДа.
- Украина подала официальный запрос на исключение России из Совбеза ООН и самой организации.
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