Об этом в эфире Польского радио сказал спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"Следует вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления. И это уже будет определенный успех, тем более что есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что Россия является агрессором. Тех, кто в этом не уверен, надо убедить, и такая дискуссия может помочь", — отметил представитель польского МИДа.

Украина подала официальный запрос на исключение России из Совбеза ООН и самой организации.

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