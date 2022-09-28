В МИД Польши рассказали, каким видят ответ НАТО на ядерный удар по Украине
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в случае ядерного удара РФ по Украине НАТО должна ответить сокрушительным ударом с помощью обычного вооружения
Об этом Рау заявил в интервью NBC .
По его словам, российский диктатор Владимир Путин пригрозил применить тактическое ядерное оружие против Украины, а не НАТО. Поэтому НАТО не должна реагировать на возможный удар по Украине с применением оружия массового уничтожения. Альянсу необходимо ответить с помощью обычных вооружений и нанести сокрушительный вред российской армии.
"Но ответ должен быть сокрушительным. И я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу", – сказал Рау.
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