Об этом Рау заявил в интервью NBC .

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пригрозил применить тактическое ядерное оружие против Украины, а не НАТО. Поэтому НАТО не должна реагировать на возможный удар по Украине с применением оружия массового уничтожения. Альянсу необходимо ответить с помощью обычных вооружений и нанести сокрушительный вред российской армии.

"Но ответ должен быть сокрушительным. И я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу", – сказал Рау.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если кафиры объявят их частью РФ.

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