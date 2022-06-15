English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В МИД Польши предупредили о новом расчете Путина в войне с Украиной

В МИД Польши предупредили о новом расчете Путина в войне с Украиной

15 июня, 2022 среда
12:36
Мир

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что российский диктатор Владимир Путин сделал ставку на усталость Запада от войны РФ с Украиной

Об этом сообщает PAP .

По его словам, в настоящее время в интересах Владимира Путина, чтобы западный мир занимался другими проблемами, а общество устало от войны в Украине.

"В интересах Владимира Путина успокоить резонанс вокруг этой войны, чтобы он мог продолжать реализовывать свои злые, ревизионистские планы", - сказал Пшидач.

Он пообещал не разрешить Западу ослабить внимание к войне в Украине.

"Понятно, что с каждой следующей неделей и месяцем определенные вещи будут становиться привычными для общественности, к сожалению, и война – чем дальше от украинских границ, тем больше. Но мы активно работаем над тем, чтобы политики и дипломаты не допустили этого и сообщали обществу" о том, что происходит в Украине. Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается. Там ежедневно гибнут люди, ежедневно гибнут дети и женщины, ежедневно рушится инфраструктура", - подчеркнул Пшидач.

Он также подчеркнул, что нынешние санкции против России не достаточно мощны.

"Шесть пакетов санкций действительно избивают по российской экономике, но этого недостаточно. Нужны дополнительные санкции, они целесообразны, мы над ними работаем. Надеюсь, что они также будут приняты на уровне G7 – не только странами ЕС, но и другими евроатлантическими партнерами – США и Японией", - выразил надежду на Пшидач.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Польша
ЕС
санкции
Владимир Путин
G7
война с Россией
Читайте также:
росія солдат
15 июня, 2022 среда
Армия РФ требует общей мобилизации и нескольких месяцев на перегруппировку, Путин не соглашается, - Bloomberg
Збірна України
15 июня, 2022 среда
Лига наций: как выглядит таблица группы сборной Украины после 4-х туров
Володимир Зеленський
14 июня, 2022 вторник
Зеленский ответил на слова Байдена о "нежелании слышать предупреждение о российском вторжении"
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.36
    Покупка 34.36
    Продажа 35.22
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
15 июня
13:41
PR
Стресс и здоровье волос: как себе помочь
13:31
шпиён
В аэропорту Лондона задержан подозреваемый в шпионаже на Россию, - The Times
13:28
Посол РФ в США Антонов продвигает на Западе российские нарративы, изображая изгнанника, - Центр при СНБО
13:18
Енс Столтенберг
Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине
13:14
Ярослав Качинский
Основным портом для экспорта украинского зерна может стать Гданьск, - польский вице-премьер Качиньский
13:09
Эксклюзив
Темпы, которыми Украина предоставляет оружие, крайне низкие. Процесс должен быть в разы ускорен, – советник министра МВД Денисенко
13:01
Разрабатывала программное обеспечение для оккупантов на Востоке Украины: в Киеве разоблачили IT-компанию
12:49
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде с возможностью присоединиться онлайн, - Столтенберг
12:46
"Историческое соглашение": Евросоюз договорился об экспорте израильского газа вместо российского
12:41
Енс Столтенберг
Мы сосредоточены на том, чтобы быть впереди, обеспечить необходимое вооружение и помочь украинцам побороть вторжение России, – Столтенберг
12:34
В Чернобаевке в Херсонской области произошел взрыв: есть погибшие и раненые
12:32
Эксклюзив
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
В Харьковской области ВСУ наносят контрудары и освобождают некоторые населенные пункты в окрестностях Изюма, - депутат Изюмского горсовета
12:24
Война может перекинуться с Украины на другие страны, – польский вице-премьер Качиньский
12:14
Кабмин предлагает новую формулу растаможки без учета их стоимости
12:06
В Киев привезли тела 64 погибших из Азовстали
12:02
Эксклюзив
На Луганщине ситуация крайне тяжелая: враг не прекращает обстрелов, - офицер ТрО Шакун
11:55
Венедиктова и прокурор Гаагского суда осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове
11:48
"Россияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат": глава Северодонецкой ВГА о ситуации в городе
11:46
Медведев выразил сомнение, что Украина через два года будет существовать на карте мира
11:46
Эксклюзив
Прямой дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, – экономист Пендзин
11:27
Хлеб и вода: Донецкая ОВА показала, как доставляет гумпомощь людям, не эвакуировавшимся из Угледара
11:27
США обнародовали количество гаубиц, Javelin и Stinger, которые уже передали Украине
11:18
За сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые мирные жители
11:09
В Мариуполе украинские партизаны сожгли технику и убили сотрудника МЧС РФ
11:03
Грузия
Грузия отказалась от карантинных ограничений на въезд в страну
10:53
Эксклюзив
Сергей Згурец
Рамштайн-3 должен быть прорывным, ведь идет большая пауза между обещаниями и непосредственным предоставлением оружия, - Згурец
10:51
УЕФА запускает еще один еврокубковый турнир, - L'Équipe
10:50
Ferrexpo Константина Жеваго передала партию медицинских препаратов в Сумы
10:40
Россияне обстреляли Николаевщину: за сутки ранены 19 человек
10:30
ЕБРР выделит €300 млн на укрепление энергетической безопасности Украины
10:30
Порошенко: до конца года Украине нужно получить статус кандидата в ЕС, ПДЧ в НАТО и победить Путина
10:21
Укрпочта показала эскиз новой марки "Доброго вечора, ми з України!"
10:20
Западные разведки рассматривают три сценария развития войны в Украине, - CNN
10:18
В Мариуполе под завалами обстрелянного дома обнаружили три тела
10:12
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
Россия контролирует большую часть Северодонецка и теперь сконцентрируется вокруг химзавода "Азот", - британская разведка
10:02
Восемь "прилетов": захватчики из минометов били по пограничной Сумщине
09:48
В Харьковской области 14 июня россияне ранили 7 человек и повредили дома
09:28
Лига наций: Петраков назвал главную причину потери очков в матче с Ирландией
09:19
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 313 детей погибли, еще 579 получили ранения
09:12
Украина просит США поставлять ей сжиженный газ по ленд-лизу, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV