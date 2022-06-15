Об этом сообщает PAP .

По его словам, в настоящее время в интересах Владимира Путина, чтобы западный мир занимался другими проблемами, а общество устало от войны в Украине.

"В интересах Владимира Путина успокоить резонанс вокруг этой войны, чтобы он мог продолжать реализовывать свои злые, ревизионистские планы", - сказал Пшидач.

Он пообещал не разрешить Западу ослабить внимание к войне в Украине.

"Понятно, что с каждой следующей неделей и месяцем определенные вещи будут становиться привычными для общественности, к сожалению, и война – чем дальше от украинских границ, тем больше. Но мы активно работаем над тем, чтобы политики и дипломаты не допустили этого и сообщали обществу" о том, что происходит в Украине. Мы должны активно противодействовать любой возможной усталости, потому что война в Украине продолжается. Там ежедневно гибнут люди, ежедневно гибнут дети и женщины, ежедневно рушится инфраструктура", - подчеркнул Пшидач.

Он также подчеркнул, что нынешние санкции против России не достаточно мощны.

"Шесть пакетов санкций действительно избивают по российской экономике, но этого недостаточно. Нужны дополнительные санкции, они целесообразны, мы над ними работаем. Надеюсь, что они также будут приняты на уровне G7 – не только странами ЕС, но и другими евроатлантическими партнерами – США и Японией", - выразил надежду на Пшидач.

15 июня премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил НАТО в недостаточной помощи Украине.

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