Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM.

"Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Варшава добивается такого результата войны, при котором Россия выйдет из войны против Украины "побежденной, совершенно растерянной" и будет привлечена к ответственности за агрессию.

"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы самым худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это продемонстрировало бы потенциально заинтересованным сторонам такую агрессию, что она просто окупается", – высказался Яблонский.