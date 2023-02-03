В МИД Польши озвучили "самый худший" сценарий завершения войны в Украине
Длительный мир в Европе возможен только в случае победы ВСУ над российской армией. Сценарий, где Кремлю позволят "сохранить лицо", будет самым худшим
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире RMF FM.
"Условием любого продолжительного мира в Европе является то, что Украина должна выгнать Россию со своей территории", - сказал он.
Дипломат подчеркнул, что Варшава добивается такого результата войны, при котором Россия выйдет из войны против Украины "побежденной, совершенно растерянной" и будет привлечена к ответственности за агрессию.
"Для агрессора выйти из этого конфликта с сохранившимся лицом было бы самым худшим сценарием. Не только с точки зрения нашей безопасности, но и в глобальном масштабе. Это продемонстрировало бы потенциально заинтересованным сторонам такую агрессию, что она просто окупается", – высказался Яблонский.
- Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в Альянсе является ее победа над Россией.
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