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В МИД Польши отметили, что отношения с Украиной должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов

3 августа, 2023 четверг
00:27
Мир

Польское Министерство иностранных дел в среду на фоне дипломатической напряженности подчеркнуло стремление Варшавы к хорошим отношениям с Украиной

Об этом МИД Польши сообщил в Twitter.

Ведомство отметило, что Польша "хочет хороших отношений с Украиной", и они "должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов".

"Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям. Польша ожидает, что Украина будет готова принять во внимание нашу позицию по, в частности, защите польского сельского хозяйства, а также другим вопросам", - добавили в министерстве.

В Варшаве отметили, что такую позицию довели до сведения украинского дипломата.

Отношения Польши и Украины

В мае заместитель министра иностранных дел Польши призвал не искать проблемы в отношениях с Украиной, потому что это выгодно только России.

16 июня Сейм Республики Польша принял резолюцию в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс. Тогда же президент Польши Анджей Дуда высказался , что было бы лучше всего, если бы НАТО на саммите в Вильнюсе формально пригласил Украину к членству в Альянсе.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил , что видит послевоенные отношения Варшавы и Киева, диалогом двух стран, являющихся членами ЕС и НАТО.

Впоследствии стало известно , что в июле 2023 года Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по оказанию почестей жертвам Волынской трагедии, которая состоялась 80 лет назад.

Во вторник, 1 августа, Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе польского посла Бартоша Цихоцкого из-за высказывания министра Канцелярии Польши о якобы неблагодарности украинцев за помощь.

Он отметил, что во время встречи министру Канцелярии президента Польши Марцину Пшидачу было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь, оказываемую Польшей, неприемлемы. Также они, по его словам, не соответствуют действительности.

Польша в ответ вызвала в МИД посла Украины Василия Зварыча. А Премьер Польши Матеуш Моравецкийзаявил , что Украина допустила ошибку, когда вызвала посла страны в МИД. Он пообещал "защищать доброе имя Польши, ее безопасность".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленскийпризвал не дать испортить отношения между украинским и польским народами. Он констатировал, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

Польский политолог Якуб Корейба заявил , что для Польши важным вопросом безопасности является сохранение политической стабильности и территориальной целостности Украины.

2 августа в МИД Польши заявили , что отношения с Украиной сейчас "являются не лучшими" из-за высказываний представителей украинской власти.

Польша
политика
помощь Украине
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