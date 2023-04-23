Об этом сообщает PAP .

"Если бы Германия не пыталась затянуть вступление Украины в НАТО, если бы Украину пригласили в Альянс много лет назад в Мюнхене, то сегодня войны в Украине не было бы", - сказал Вавжик.

По его мнению, сейчас наблюдается аналогичный подход к членству Украины в НАТО со стороны стран Западной Европы.

"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом, всегда были против присоединения Украины к Европейскому Союзу или Североатлантическому Альянсу", - отметил Вавжик.

Он предупредил, что заявил министру обороны Германии Борису Писториусу о том, что сейчас не время принимать решения о членстве Украины в НАТО может отсрочить ее вступление в Альянс.

"Вопрос в том, когда придет время для этих "холодных голов? Через пять, десять или тридцать лет после войны?» – спросил Вавжик.

В то же время, он заверил, что Польша выступает за членство Украины в НАТО.

"По нашему мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше, потому что это будет залогом безопасности не только для Украины и Польши, но и всего региона", - убежден Вавжик.