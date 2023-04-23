В МИД Польши назвали решение Германии, которое подтолкнуло Путина к войне против Украины
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что если бы Германия в 2008 году не заблокировала план членства Украины в НАТО, РФ не решилась бы начать войну
Об этом сообщает PAP .
"Если бы Германия не пыталась затянуть вступление Украины в НАТО, если бы Украину пригласили в Альянс много лет назад в Мюнхене, то сегодня войны в Украине не было бы", - сказал Вавжик.
По его мнению, сейчас наблюдается аналогичный подход к членству Украины в НАТО со стороны стран Западной Европы.
"Известно, что страны Западной Европы, Франция и Германия, в целом, всегда были против присоединения Украины к Европейскому Союзу или Североатлантическому Альянсу", - отметил Вавжик.
Он предупредил, что заявил министру обороны Германии Борису Писториусу о том, что сейчас не время принимать решения о членстве Украины в НАТО может отсрочить ее вступление в Альянс.
"Вопрос в том, когда придет время для этих "холодных голов? Через пять, десять или тридцать лет после войны?» – спросил Вавжик.
В то же время, он заверил, что Польша выступает за членство Украины в НАТО.
"По нашему мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше, потому что это будет залогом безопасности не только для Украины и Польши, но и всего региона", - убежден Вавжик.
- 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев заявил , что Украине принадлежит законное место в Альянсе.
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