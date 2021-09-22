В МИД Польши исключили проведение референдума по выходу из ЕС

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский, сообщает ЕП .

"Любое правительство в Польше, что предложит выйти из Европейского Союза, выгонят через неделю. Для 70-80 процентов поляков это невероятно, поэтому не может быть и речи", - сказал Яблонский.

Он опроверг заявление лидера партии "Гражданская коалиция" Дональда Туска о том, что правящая партия "Право и справедливость" может рассмотреть этот вопрос.

"Мы абсолютно уверены, что хотим остаться в ЕС. За шесть лет пребывания в правительстве я слышал спекуляции о так называемом Polexit не менее 20 раз", - сказал Яблонский.