В МИД Польши исключили проведение референдума по выходу из ЕС
В польском правительстве исключили возможность референдума о выходе из состава Евросоюза
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский, сообщает ЕП .
"Любое правительство в Польше, что предложит выйти из Европейского Союза, выгонят через неделю. Для 70-80 процентов поляков это невероятно, поэтому не может быть и речи", - сказал Яблонский.
Он опроверг заявление лидера партии "Гражданская коалиция" Дональда Туска о том, что правящая партия "Право и справедливость" может рассмотреть этот вопрос.
"Мы абсолютно уверены, что хотим остаться в ЕС. За шесть лет пребывания в правительстве я слышал спекуляции о так называемом Polexit не менее 20 раз", - сказал Яблонский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное