Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Ранее о ДТП с украинцами сообщали латвийские СМИ.

"Посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся о попавших в ДТП украинцах. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет", - написал Николенко.

"Дипломаты также взаимодействуют со стражами порядка для выяснения причин аварии. Предварительная версия - непогода", - добавил он.

В Минздраве рассказали, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

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