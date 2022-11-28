В МИД подтвердили ДТП с украинскими военными в Латвии и назвали предварительную причину
В МИД Украины подтвердили ДТП с военными в Латвии и отметили, что о пострадавших заботятся дипломатические учреждения
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
Ранее о ДТП с украинцами сообщали латвийские СМИ.
"Посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся о попавших в ДТП украинцах. Им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз жизни нет", - написал Николенко.
"Дипломаты также взаимодействуют со стражами порядка для выяснения причин аварии. Предварительная версия - непогода", - добавил он.
- В Минздраве рассказали, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.
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