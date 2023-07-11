В МИД отыскали мужчину, которого Wizz Air принудительно высадила из самолета

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Мужчину зовут Александр. Сегодня, 11 июля, украинский консул в Израиле помог ему сесть на рейс в Европу. Уже оттуда он отправится к своим родным в Украину.

По словам Николенко, Александр, являющийся гражданином Украины, никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Спикер МИД отметил, что, несмотря на это и официальные извинения, Wizz Air были нарушены права мужчины как гражданина Украины. Так, в МИД ожидают завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром.

"Защита прав и интересов всех украинцев за границей, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь", - говорится в сообщении.