В МИД отыскали мужчину, которого Wizz Air принудительно высадила из самолета
Министерство иностранных дел Украины нашли мужчину с протезом, которому венгерская авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет в Тель-Авиве
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Мужчину зовут Александр. Сегодня, 11 июля, украинский консул в Израиле помог ему сесть на рейс в Европу. Уже оттуда он отправится к своим родным в Украину.
По словам Николенко, Александр, являющийся гражданином Украины, никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не является ветераном. Инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад. Спикер МИД отметил, что, несмотря на это и официальные извинения, Wizz Air были нарушены права мужчины как гражданина Украины. Так, в МИД ожидают завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром.
"Защита прав и интересов всех украинцев за границей, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь", - говорится в сообщении.
- 10 июля стало известно, что в израильском аэропорту работники венгерской авиакомпании Wizz Air высадили из самолета украинца с протезом ноги. Позже авиакомпания извинилась за совершенное.
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