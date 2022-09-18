Об этом сообщает посольство Украины в Румынии в facebook .

Таким образом, в дипломатическом представительстве отреагировали на заявление Марги, что Украина должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.

"Сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, в частности нерушимость границ. Обеспечение полного уважения этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте. Такие заявления недопустимы при любых обстоятельствах. . Они представляют особо вопиющее отклонение, в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность Европы", - подчеркнули в посольстве.

17 сентября Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить территории России, Венгрии, Польши и Румынии.

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