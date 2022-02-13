В МИД отреагировали на запрет самолета SkyUp пересечь воздушное пространство Украины
Пассажиров самолета авиакомпании SkyUp, который из-за запрета лизингодателя пересекать воздушное пространство Украины приземлился в Молдове, доставят в Киев автобусами
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает ТСН.
По его словам, пассажиров самолета авиакомпании SkyUp Фуншал – Киев, который из-за запрета лизингодателя пересекать воздушное пространство Украины приземлился в Молдове, доставят в Украину автобусами.
"Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра - Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишинева. Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании", – сказал Николенко.
Он добавил, что готовится трансфер украинцев в Киев наземным транспортом.
"Для этого в Кишинев уже прибудут четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину. МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле. МИД готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам, в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", - заверил Николенко.
- Напомним, 13 февраля нардеп Алексей Гончаренко заявил, что с понедельника, 14 февраля, международное воздушное сообщение с Украиной может быть приостановлено из-за приостановки страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве нашей страны.
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