В МИД отреагировали на запрет самолета SkyUp пересечь воздушное пространство Украины

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает ТСН.

По его словам, пассажиров самолета авиакомпании SkyUp Фуншал – Киев, который из-за запрета лизингодателя пересекать воздушное пространство Украины приземлился в Молдове, доставят в Украину автобусами.

"Посольство Украины в Молдове оказывает консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра - Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишинева. Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании", – сказал Николенко.

Он добавил, что готовится трансфер украинцев в Киев наземным транспортом.

"Для этого в Кишинев уже прибудут четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину. МИД и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле. МИД готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам, в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", - заверил Николенко.