В МИД отреагировали на очередные преследования крымских татар в оккупированном Крыму
Украинское Министерство иностранных дел заявило, что 24 августа, День независимости Украины, для оккупационных властей и коллаборантов в Крыму стал поводом для новой волны репрессий против крымских татар
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что 24 августа в четыре часа утра российские силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.
Сотрудники ФСБ задержали шесть человек: Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам заключения. Все задержанные - активисты "Крымской солидарности".
А 25 августа оккупанты в Крыму составили протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей.
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"В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. Среди задержанных оказался также 64-летний Рэмзи Зудиев, отец журналистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств", - говорится в заявлении.
Добавляется, что оккупационный суд вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.
МИД осудил эти преследования по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призвал международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на РФ для немедленного освобождения всех незаконно заключенных украинских граждан.
Также министерство призвало ввести санкции в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины.
- Напомним, последние взрывы в оккупированном Крыму прогремели утром 23 августа вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут, в результате чего была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности сил обороны поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.
- В День Независимости Украины, 24 августа, во временно оккупированном Луганске раздавался государственный гимн, а из Херсона на оккупированный левый берег Днепра был запущен украинский флаг.
- 25 августа сообщалось, что участники партизанского движения "Желтая лента" успешно распространили украинскую символику на временно оккупированных территориях ко Дню Независимости Украины.
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