В МИД отреагировали на очередные преследования крымских татар в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что 24 августа в четыре часа утра российские силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.

Сотрудники ФСБ задержали шесть человек: Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова. Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам заключения. Все задержанные - активисты "Крымской солидарности".

А 25 августа оккупанты в Крыму составили протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей.

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"В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. Среди задержанных оказался также 64-летний Рэмзи Зудиев, отец журналистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств", - говорится в заявлении.

Добавляется, что оккупационный суд вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.

МИД осудил эти преследования по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призвал международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на РФ для немедленного освобождения всех незаконно заключенных украинских граждан.

Также министерство призвало ввести санкции в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины.