В МИД отреагировали на обвинение Варшавы в "дискриминации" поляков в Украине

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина .

По его словам, заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенко о "дискриминации" поляков в Украине некорректно.

"Категорически отвергаем утверждение о якобы "дискриминации" поляков в Украине. Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость "к конструктивному диалогу", - сказал Николенко.

Он добавил, что в МИД Украины призвали польскую сторону воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.