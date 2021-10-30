В МИД отреагировали на обвинение Варшавы в "дискриминации" поляков в Украине
Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения МИД Польши в "дискриминации" поляков в нашей стране
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина .
По его словам, заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенко о "дискриминации" поляков в Украине некорректно.
"Категорически отвергаем утверждение о якобы "дискриминации" поляков в Украине. Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость "к конструктивному диалогу", - сказал Николенко.
Он добавил, что в МИД Украины призвали польскую сторону воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.
- Напомним, 30 октября заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил о якобы существовании "дискриминации" поляков в Украине и ухудшении их положения.
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