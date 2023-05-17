Об этом пишет Reuters.

"Мы еще не достигли решения", – сказал Хукстра в ответ на вопрос о ранее объявленных переговорах Нидерландов с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами о возможной поставке истребителей F-16 в Украину.

"Когда мы будем готовы перейти этот мост и будем готовы сообщить об этом, мы это сделаем", - добавил он.