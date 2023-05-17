В МИД Нидерландов заявили, что прогресса в создании "авиационной коалиции" для Украины пока нет
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что в международных переговорах о возможной передаче Украине истребителей F-16 нет прогресса
Об этом пишет Reuters.
"Мы еще не достигли решения", – сказал Хукстра в ответ на вопрос о ранее объявленных переговорах Нидерландов с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами о возможной поставке истребителей F-16 в Украину.
"Когда мы будем готовы перейти этот мост и будем готовы сообщить об этом, мы это сделаем", - добавил он.
- Ранее Великобритания и Нидерланды пообещали Украине поддержку в создании "авиационной коалиции". При этом в Британии заявили, что истребители не будут передаваться , но примут участие в подготовке пилотов.
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