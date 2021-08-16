В МИД не исключают, что Россия будет направлять мигрантов из Афганистана в Украину

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .

"Ухудшение ситуации безопасности в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализован, все это будет иметь непосредственное воздействие на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы и Российской Федерации и Республики Беларусь, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в Европейском Союзе ", - сказал Енин.

По его словам, аналогичная ситуация может происходить и сейчас.

"Безусловно, мы не исключаем, что аналогичная ситуация может сложиться в этот раз, что российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине. Мы не сидим, сложа руки. Мы усиливаем координацию внутри государства, взаимодействие с нашими международными партнерами для того, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность ", - подчеркнул Енин.

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