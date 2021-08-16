В МИД не исключают, что Россия будет направлять мигрантов из Афганистана в Украину
Российская сторона может воспользоваться событиями в Афганистане как возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ .
"Ухудшение ситуации безопасности в Афганистане может повлечь за собой ухудшение ситуации вообще в регионе Центральной Азии. И поскольку мир достаточно глобализован, все это будет иметь непосредственное воздействие на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать давно отточенные приемы и Российской Федерации и Республики Беларусь, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в Европейском Союзе ", - сказал Енин.
По его словам, аналогичная ситуация может происходить и сейчас.
"Безусловно, мы не исключаем, что аналогичная ситуация может сложиться в этот раз, что российская сторона воспользуется максимально возможностью повлиять негативным образом на миграционную ситуацию в Украине. Мы не сидим, сложа руки. Мы усиливаем координацию внутри государства, взаимодействие с нашими международными партнерами для того, чтобы минимизировать соответствующие риски и обеспечить на должном уровне безопасность ", - подчеркнул Енин.
- Напомним, что Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное