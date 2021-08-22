В МИД не исключают, что Лукашенко может напасть на Украину
Украина должна быть готова к "различным сценариям" действий со стороны режима Александра Лукашенко в соседней Беларуси
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в беседе с Радио Свобода , передает Еспресо.TV.
"Очевидно, что Александр Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границу с ЕС. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос являются абсолютно приоритетным для правительства, для президента ", - отметил министр.
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В частности, сейчас Украина, по его словам, "активно помогает литовцам отгораживаться колючей проволокой от Беларуси".
"Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И в вот этих различных сценариев мы должны быть готовы", - пояснил Дмитрий Кулеба.
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"Ситуация в Беларуси будет такими "качелями", - подчеркнул глава украинского МИД.
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