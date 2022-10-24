English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В МИД назвали возможные форматы спецтрибунала для России за войну с Украиной

В МИД назвали возможные форматы спецтрибунала для России за войну с Украиной

24 октября, 2022 понедельник
19:39
война с Россией

Украина прорабатывает несколько вариантов создания Специального трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины, однако его мандат будет касаться преступления, которое началось еще со временной оккупации Россией Крыма в конце февраля 2014 года

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич во время дискуссионной программы в рамках первого парламентского саммита Международной Крымской платформы, сообщает корреспондент Еспресо.

Известно, что Кориневич отметил, что агрессия РФ началась в феврале 2014 с временной оккупации АР Крым.

"Поскольку это преступление, которое началось в 2014 году, продолжается и сейчас, мы уверены, что один из возможных ответов - это создание Специального трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. Создание этого Трибунала, его работа и мандат, его юрисдикция будут касаться собственно преступления агрессии против Украины, которое началось с Крыма, и это будет правильная правовая ответственность для руководителей РФ за все то, что они совершали и совершают начиная с конца февраля 2014 года", - сказал Кориневич.

Читайте также: Только военное поражение и суд в Гааге могут остановить Путина, - дипломат Ельченко

Также он акцентировал, что создание Спецтрибунала является одним из приоритетов украинской власти и добавил, что у Украины есть несколько вариантов, как этот Трибунал может быть создан.

"Первый вариант – это создание Специального трибунала на основе многостороннего соглашения между странами. Это означает, что Украина и правительства других государств могут подписать и ратифицировать соглашение о создании такого трибунала и его устав, который будет приложением к этому соглашению", - отметил Кориневич.

Кроме того, он также добавил, что Спецтрибунал может быть создан на основе соглашения между Украиной и международными организациями, например ООН, которая может принять соответствующую резолюцию. Или Украина может заключить соответствующее соглашение с региональными европейскими организациями, например, ЕС или Советом Европы, поскольку нынешняя российская агрессия повлекла за собой войну, крупнейшую со времен Второй мировой.

Мы можем заключить соглашение между многими сторонами или между Украиной и международными организациями. Украина работает над подготовкой проекта такого соглашения и готова сотрудничать с международными партнерами. Эти проекты разрабатываются так, чтобы, независимо от того, какой вариант будет выбран, мы могли подкорректировать эти документы. и начать создание Трибунала", - резюмировал посол по особым поручениям МИД.

  • Ранее 19 мая Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности причастных к военным преступлениям России в Украине.
  • 6 июля заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на попытки судить россиян за военные преступления в Украине Москва может ответить ядерным оружием.
  • Парламент Нидерландов 20 октября поддержал создание специального трибунала в Гааге по вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
Украина
Военные новости
Читайте также:
Михайло Басараб
Автор Михаил Басараб
23 октября, 2022 воскресенье
Путину нужна большая война, потому что войну против Украины он уже проиграл
Володимир Путін
Автор Антин Борковский
23 октября, 2022 воскресенье
В Польше, Румынии и Балтийских странах активно готовятся к Третьей мировой войне, – генерал Мусаев
Володимир Зеленський
22 октября, 2022 суббота
"Если ты ударишь по Банковой – будет удар по тому, где ты находишься": Зеленский предупредил Путина
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 38.31
    Продажа 39.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
24 октября
20:15
С начала суток оккупанты нанесли по гражданским 3 ракетных и 7 авиационных ударов и трижды били из РСЗО, - Генштаб
20:13
OPINION
Симоньян и Красовский: убийца в профиль и анфас
20:11
Quantumania: вышел трейлер нового фильма о Человеке-муравье из вселенной Marvel
20:00
"Борьба с последствиями русификации": Ткаченко поблагодарил оккупантов за похищение памятников Суворову и Ушакову из Херсона
19:54
Эксклюзив
Россияне проводят передислокацию войск на Юге Украины, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
19:44
Россия блокирует работу зерновых инициатив – это принуждение к переговорам, – морской эксперт Клименко
19:36
Суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме
19:19
Послом в Германии назначили спецпредставителя МИД по санкциям Макеева
19:17
Интервью
Тайвань вместе с Польшей и Чехией планирует отстраивать Украину – министр Джозеф Ву
19:01
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:56
Эксклюзив
"Начинается лучевая болезнь": экс-замначальника Генштаба Романенко объяснил, как устроена и действует "грязная" бомба
18:42
Эксклюзив
Украине нужно вырабатывать политическую позицию о послевоенном статусе Крыма, - экс-замминистра обороны Фролова
18:41
За полчаса на Херсонщине ПВО сбила два ударных вертолета армии РФ
18:36
Эксклюзив
Кандидат к ВСП и "тупой собачий рот"
18:29
Эксклюзив
Система бездушна, нужна профессиональная коммуникация представителей подразделений с семьями погибших военных, - общественный деятель Нетесов
18:28
Утверждение России об украинской "грязной бомбе" - абсурдно, - Столтенберг
18:12
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 9-го тура
18:09
OPINION
Почему гауляйтеры не квислинги?
18:06
Каждая украинская семья может на треть снизить потребление электричества, - руководитель YASNO
18:04
Украинские художники расписали города освобожденной Харьковщины патриотическими муралами
17:58
УПЛ: результаты всех матчей 9-го тура
17:53
Эксклюзив
Украина остается главным поставщиком продовольствия для Ливана, – посол Осташ
17:51
У задержанного президента "Мотор Сичи" Богуслаева обнаружили гражданство РФ - "Схемы"
17:35
Эксклюзив
Роман Костенко
Сейчас у нас есть уникальный шанс выбить противника на левый берег Днепра, - полковник СБУ Костенко
17:34
Эко-активисты бросили торт в лицо восковой фгуре Чарльза ІІІ в музее мадам Тюссо
17:29
Эксклюзив
На фото Каховская ГЭС
Россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы сделать невозможным бегство собственных войск из Херсона, - военный эксперт Киричевский
17:10
Эксклюзив
Новый тренд информационной войны россиян: это первая антигомосексуальная война в истории человечества, - советник МВД Денисенко
17:09
Наталья Диденко
В Украину идут дожди, ожидается ветер и туман: прогноз от Натальи Диденко на 25 октября
17:08
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба и Боррель обсудили приглашение в Украину миссии МАГАТЭ
16:54
В Токмаке на Запорожье больница заполнена ранеными оккупантами после точных ударов ВСУ, - мэр Мелитополя
16:52
The Rasmus показали, как тренировались петь на украинском
16:41
Новым премьером Великобритании станет Риши Сунак
16:41
Астамура Гумбу, сына журналистов Наталии Ищенко и Сергея Моругина, посмертно наградили орденом "За мужество"
16:21
Мобилизированные в РФ
Россия будет выдавать мобилизованным бронежилеты и шлемы иранского производства, - разведка
16:10
Эксклюзив
В Святогорске нужны продукты, теплые вещи и автономные обогреватели, - волонтер
16:00
OPINION
Язык – как бронежилет, как флаг, как оружие, как вакцинация
15:56
Украина вскоре получит еще три комплекса ПВО IRIS-T от Германии, – Шольц
15:56
СНБО готовит решение для защиты специалистов оккупированной ЗАЭС, работающих в сверхтяжелых условиях - советник Шмыгаля
15:49
Усик согласен сменить весовую категорию ради боя с самым богатым боксером мира
15:46
В Берлине открыли украинско-германский экономический форум
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV