Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич во время дискуссионной программы в рамках первого парламентского саммита Международной Крымской платформы, сообщает корреспондент Еспресо.

Известно, что Кориневич отметил, что агрессия РФ началась в феврале 2014 с временной оккупации АР Крым.

"Поскольку это преступление, которое началось в 2014 году, продолжается и сейчас, мы уверены, что один из возможных ответов - это создание Специального трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. Создание этого Трибунала, его работа и мандат, его юрисдикция будут касаться собственно преступления агрессии против Украины, которое началось с Крыма, и это будет правильная правовая ответственность для руководителей РФ за все то, что они совершали и совершают начиная с конца февраля 2014 года", - сказал Кориневич.

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Также он акцентировал, что создание Спецтрибунала является одним из приоритетов украинской власти и добавил, что у Украины есть несколько вариантов, как этот Трибунал может быть создан.

"Первый вариант – это создание Специального трибунала на основе многостороннего соглашения между странами. Это означает, что Украина и правительства других государств могут подписать и ратифицировать соглашение о создании такого трибунала и его устав, который будет приложением к этому соглашению", - отметил Кориневич.

Кроме того, он также добавил, что Спецтрибунал может быть создан на основе соглашения между Украиной и международными организациями, например ООН, которая может принять соответствующую резолюцию. Или Украина может заключить соответствующее соглашение с региональными европейскими организациями, например, ЕС или Советом Европы, поскольку нынешняя российская агрессия повлекла за собой войну, крупнейшую со времен Второй мировой.

Мы можем заключить соглашение между многими сторонами или между Украиной и международными организациями. Украина работает над подготовкой проекта такого соглашения и готова сотрудничать с международными партнерами. Эти проекты разрабатываются так, чтобы, независимо от того, какой вариант будет выбран, мы могли подкорректировать эти документы. и начать создание Трибунала", - резюмировал посол по особым поручениям МИД.

Ранее 19 мая Европарламент принял резолюцию по созданию международного трибунала по привлечению к ответственности причастных к военным преступлениям России в Украине.

6 июля заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на попытки судить россиян за военные преступления в Украине Москва может ответить ядерным оружием.

Парламент Нидерландов 20 октября поддержал создание специального трибунала в Гааге по вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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