В МИД назвали преждевременным решение Госдепа о вывозе семей дипломатов США из Украины

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Европейской правде .



Он назвал это решение "проявлением чрезмерной предосторожности".



"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", - сказал Олег Николенко.



Представитель МИД добавил, что решение Госдепа не означает отъезд всех сотрудников посольства – посольство продолжает работу, а сотрудники могут уехать, если изъявят желание.



Николенко призвал также спокойно воспринимать то, что американцам рекомендуют регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа, потому что это распространенная международная практика для поддержания связи со своими гражданами за границей и у украинского МИДа есть аналогичная система "ДРУГ".



"Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, напугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", - подчеркнул спикер украинского МИД.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.