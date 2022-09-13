Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На вопрос, речь ли о физической оккупации территории, части территории, уничтожении государственности или установлении пророссийского марионеточного правительства в Киеве, Кулеба ответил, что это означает – полная перезагрузка Украины тем или иным способом.

"Зависит от того, какие территории они смогут удержать. Пока им не удается стабилизировать линию фронта, но никто не должен сомневаться в конечных целях России. Это не какая-то территория Украины, это перезагрузка всей Украины.

Кулеба объяснил, что РФ не остановят ни моменты поправок в Конституцию, ни статуса языка.

"Это ситуация, которую мы тоже объясняем нашим партнерам: если вы думаете, что придете в Россию, поклонитесь и скажете, что "мы готовы там раз-два-три, только качайте нам газ по дешевой цене", то вы ошибаетесь, потому что это тоже Россию не остановит. Уже неоднократно Россия продемонстрировала, что ей нельзя доверять. Но еще раз подчеркну, что цель России – когда я говорю о перезагрузке – я имею в виду, что Украина как успешное европейское демократическое государство несовместима с понятием России" – подытожил Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил , что конечная цель Украины, выйти на границы 24 августа 1991 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали по вопросу запрета россиянам въезда в ЕС.

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