В МИД Люксембурге высказались против поставок оружия Украине
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказался против поставок оружия Украине и призвал к урегулированию конфликта исключительно дипломатическим путем
Об этом сообщает DW .
Глава МИД Люксембурга подчеркнул, что урегулировать конфликт между Москвой и Киевом можно только по дипломатическому пути.
"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", - сказал Ассельборн.
По его словам, несмотря на то, что прорыва пока не наблюдается, "нужно проявить терпение, нужно время".
"В последний месяц на уровне ЕС, НАТО, ОБСЕ, а также между США и Россией было приложено очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим вовлечь ее в процесс", - заявил он.
"Я убежден, что все эти усилия, которые мы приложили, вместе с американцами, вместе с НАТО и Советом НАТО-Россия, возымели свое действие. Российская сторона пока не смогла закрыть двери", - отметил Жан Ассельборн.
- Напомним, 22 января Украина получила первую партию безопасности от Соединенных Штатов Америки , общая стоимость которой составляет $200 млн.
- 23 января в Украину прибыло еще 80 тонн военной помощи от США.
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