В МИД Латвии отреагировали на пророссийские заявления мэра Даугавпилса о Крыме и Буче

Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии.

Известно, что министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс отметил, что все латвийские чиновники должны уважать внешнеполитическую позицию страны. Также глава МИД призвал Элксниньша как должностного лица местного самоуправления строго придерживаться этой позиции.

Отмечается, что министр подчеркнул, что Латвия решительно осуждает незаконную неспровоцированную агрессию России против Украины, которая является нарушением устава ООН и международного права.

"Латвия неизменно и недвусмысленно признает независимость и суверенитет Украины в ее международно признанных границах. Бутафорские референдумы, устроенные Россией на украинских территориях в 2014 и 2022 годах, и их результаты нелегитимны и не отражаются в произношении."

Кроме того, глава МИД добавил, что Крым, Севастополь, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области являются международно признанными территориями Украины.

7 ноября мэр второго по размеру латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш сделал скандальное заявление о войне в Украине, в частности, назвал Крым российским и оправдал зверства оккупантов в Буче.

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