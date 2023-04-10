В МИД КНР заявили, что Тайвань - их внутреннее дело, а мир должен придерживаться принципа "одного Китая"
В МИД КНР заявили, что "основной нормой" в мире должна быть позиция "одного Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства
Об этом во время брифинга заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает корреспондент Укринформа.
Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа не должна следовать политике США или Китая по Тайваню.
"Тайванский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. Принцип одного Китая является доминирующим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений", - сказал спикер.
Ван назвал сепаратистским движение за независимость Тайваня и призвал мир придерживаться политики "одного Китая".
Спикер также назвал военные учения КНР вокруг острова "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня" и необходимым шагом для "защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая".
- На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.
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