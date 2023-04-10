Об этом во время брифинга заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, передает корреспондент Укринформа.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа не должна следовать политике США или Китая по Тайваню.

"Тайванский вопрос является исключительно внутренним делом Китая. Принцип одного Китая является доминирующим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений", - сказал спикер.

Ван назвал сепаратистским движение за независимость Тайваня и призвал мир придерживаться политики "одного Китая".

Спикер также назвал военные учения КНР вокруг острова "строгим предупреждением сепаратистским силам независимости Тайваня" и необходимым шагом для "защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая".